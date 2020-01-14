К стенам Рады стягиваются митингующие против рынка земли: первые подробности и фото

Во вторник, 14 января, к стенам Верховной Рады Украины начинают стягиваться митингующие против открытия рынка земли в Украине.

Об этом рассказал корреспондент "Апострофа".

Парламент должен возобновить работу после праздников, и одним из самых спорных вопросов, который будет рассматриваться в этом году, является рынок земли.

Участники акции пытаются перекрыть движение по улице Грушевского, которая ведет в правительственный квартал.

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Под стенами самой Рады уже тоже есть митингующие и силовики.

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По данным корреспондента "Апострофа", протестующие с полицией периодически пропускают автомобили в сторону Европейской площади, а вверх по Грушевского автомобилисты объезжают протест через Музейный переулок.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

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