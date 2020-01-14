RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 января

10:10
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительными формами на отдыхе в Доминикане: фото
09:50
К стенам Рады стягиваются митингующие против рынка земли: первые подробности и фото
07:00
Как приготовить вкусный плов в мультиварке: пошаговый рецепт и советы
04:15
Сидим и ждем: эксперт указал на большой провал Украины с расследованием авикатастрофы в Иране

13 января

20:12
Как Шрек и Гомер Симпсон выглядели бы на самом деле: блогер превращает персонажей в реальных людей
19:00
7 ошибок вечернего макияжа, которыми запросто испортить все
18:27
Елена Зеленская заняла новую должность: опубликован документ
18:20
Слава из "НеАнгелов" показала, кто заменял ей психолога в трудные минуты
17:09
"Подарок" под елочку: всплыли данные о рекордных зарплатах руководства Минкульта
16:29
Известное британское издание "отдало" Крым России и попало в скандал: фото
15:45
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Оскар-2020
15:32
Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

К стенам Рады стягиваются митингующие против рынка земли: первые подробности и фото

вторник, 14 января 2020, 09:50
переглянути новину українською

Во вторник, 14 января, к стенам Верховной Рады Украины начинают стягиваться митингующие против открытия рынка земли в Украине.

Об этом рассказал корреспондент "Апострофа".

Парламент должен возобновить работу после праздников, и одним из самых спорных вопросов, который будет рассматриваться в этом году, является рынок земли.

Участники акции пытаются перекрыть движение по улице Грушевского, которая ведет в правительственный квартал.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Под стенами самой Рады уже тоже есть митингующие и силовики.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

По данным корреспондента "Апострофа", протестующие с полицией периодически пропускают автомобили в сторону Европейской площади, а вверх по Грушевского автомобилисты объезжают протест через Музейный переулок.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.

Читайте также материал "Апострофа" о предстоящей работе Верховной Рады и главных вызовах: Снова турборежим: как депутаты будут "продавать" землю.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Жертва революции или защитник национальных интересов: пойдет ли Зеленский по стопам Керенского

В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш

Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович

Снова турборежим: как депутаты будут "продавать" землю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: