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Сеть взбудоражило забавное видео со "спящим" нардепом в Раде

среда, 15 января 2020, 07:28
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Васылив попал в объективы журналистов, "отдыхая" в зале Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На записи можно увидеть, как нардеп сидит в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. После этого он будто бы просыпается и трет лицо рукой.

"Что тебе снится, Слуга Народа Игорь Васылив?", – говорится в подписи к видео.

Однако в комментариях к посту сам народный депутат утверждает, что он вовсе не спал.

"Скучал я, а не спал", – написал Васылив.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть попало видео, на котором другой народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.

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