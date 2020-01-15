Сеть взбудоражило забавное видео со "спящим" нардепом в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Васылив попал в объективы журналистов, "отдыхая" в зале Верховной Рады.
Соответствующее видео опубликовал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.
На записи можно увидеть, как нардеп сидит в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. После этого он будто бы просыпается и трет лицо рукой.
"Что тебе снится, Слуга Народа Игорь Васылив?", – говорится в подписи к видео.
Однако в комментариях к посту сам народный депутат утверждает, что он вовсе не спал.
"Скучал я, а не спал", – написал Васылив.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сеть попало видео, на котором другой народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.