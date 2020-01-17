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Зеленский впервые высказался про скандал с Гончаруком: фото

пятница, 17 января 2020, 14:20
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17 января президент Украины Владимир Зеленский впервые публично отреагировал на скандал с аудиозаписями, на которых якобы премьер-министр Алексей Гончарук резко высказывается о главе государства и думает, как его обмануть. На фоне этой информации глава правительства подал в отставку.

По этом случаю Зеленский собрал руководителей правоохранительных органов и потребовал за 2 недели найти тех, кто записал на диктофон разговоры на совещании Кабмина и Нацбанка.

В частности, на переговорах с Зеленским присутствовали главы СБУ, ГБР, Госохраны, МВД и представитель НАБУ.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел запись... Найти, кто это сделал, и разобраться с этим", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, в ходе расследования нужно установить всех участников тех заседаний.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – добавил президент.

Кроме того, Зеленский потребовал наработать необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем. Президент считает, что силовые ведомства должны технически обеспечить защиту информации.

"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь места в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - завершил он.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.

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