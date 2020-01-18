Подал признаки жизни: сети повеселил странный пост Богдана

В сети активно обсуждают первую за долгое время публикацию главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в социальной сети.

Сам пост представителя команды президента сложно назвать содержательным. На фоне картинки он просто написал одну фразу "скукатище".

Несмотря на такое содержание публикации, в сети начали активно ее обсуждать. Люди в шутку говорят, что Богдан просто решил напомнить о себе, так как ничего давно не публиковал.

Напомним, что в украинском политикуме ходят слухи о том, что Андрей Богдан может в ближайшее время покинуть пост главы Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", в конце декабря журналистам удалось заснять тайную встречу главы ОП Андрея Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским.