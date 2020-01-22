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Появилась забавная фотожаба на визит Зеленского в Давос

среда, 22 января 2020, 15:11
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в швейцарский Давос для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ), который долго не имел официального подтверждения, сравнили с недавней таинственной поездкой главы государства в Оман.

Фотожабу по этому поводу опубликовал в сети политолог Алексей Голобуцкий.

Для забавной картинки был использован кадр известной советской кинокомедии "Джентльмены удачи", на котором трое беглецов из тюрьмы выглядывают из щели в заборе. "Это точно Давос, а не опять Оман?" - гласит подпись на фото.

Напомним, что о поездке Владимира Зеленского в Швейцарию и запланированном выступлении на Давосском форуме в Офисе президента сообщили только в понедельник, 20 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что любая информация относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман останется под запретом - Государственная пограничная служба засекретила данные.

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