Когда и где смотреть выступление Зеленского в Давосе: названо точное время

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский выступит на Международном экономическом форуме в швейцарском городе Давос.

Вероятно, выступление Зеленского на форуме будет транслировать Офис президента Украины в Facebook.

По информации Telegram-канала Klymenko Time, выступление Зеленского в Давосе начнется в 17:15 по киевскому времени и продлится около 30 минут.

Также сообщается, что перед отлетом в Израиль президент Украины в Швейцарии встретится с несколькими лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций, в частности с главой Международного валютного фонда (МВФ).

Напомним, подробнее о визите читайте в материале "Апострофа": Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос.