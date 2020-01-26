В США обнародовали новую порцию компромата на Трампа, связанную с Украиной

Американское агентство распространило аудиофрагменты видеозаписи, на которой президент США Дональд Трамп касается темы российско-украинского конфликта и прекращения военной помощи Киеву.

Об этом сообщают ABC News, AP и DW.

"Как долго они (Украина - "Апостроф") продержались бы в борьбе с Россией?", - говорит человек, которого журналисты назвали президентом США.

Видеозапись была сделана в ходе частного ужина в апреле 2018 года в Trump International Hotel в Вашингтоне. Вскоре после этого вопрос Трамп переходит к теме освобождения Мари Йованович, которая в то время была послом США в Украине.

На видео слышно, как один из собеседников, которого журналисты называют предпринимателем украинского происхождения Львом Парнасом, отзывается про Йованович как о "величайшей проблеме" и утверждает, что "для начала нам необходимо избавиться от посла". На следующем отрывке слышать ответ человека, голос которого похож на Трампа: "Избавьтесь от нее! Завтра же снимите ее с должности". Этот фрагмент был передан в прокуратуру США.

Как сообщал "Апостроф", 21 января в ходе слушаний Сената США были согласованы правила проведения суда над президентом Дональдом Трампом в рамках процедуры его импичмента.