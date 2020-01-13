Против экс-главы ГБР открыли дело: всплыли резонансные подробности и документ

В Генеральной прокуратуре Украины приняли решение открыть производство против бывшего руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Он указал, что Труба в данный момент подозревается в двух правонарушениях – вмешательство в работу правоохранительных органов и разглашение данных о следствии. Подобные правонарушения могут наказываться крупным штрафом, исправительными работами, либо сроком заключения по совокупности нарушений до года.

Гончаренко подчеркнул, что о расследовании по действиям Трубы ему стало известно после депутатского запроса в прокуратуру. Дело поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

"Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", - написал депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Государственном бюро расследований опубликовали заявление, в котором признались, что в 2019 году не справились со своими задачами.

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил руководителя ГБР Романа Трубу.