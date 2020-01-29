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Всплыли интересные данные о новой главе Госкино и ее совместные фото с Зеленским

среда, 29 января 2020, 17:55
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Новая глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем в Facebook написал журналист Сергей Руденко.

По словам журналиста, она знает действующего главу государств с тех времен, когда он не был даже кандидатом.

"Новая глава Госкино Марина Кудерчук выиграла конкурс на должность еще осенью 2018 года, когда принимала Зеленский и "Квартал 95" в своем киноконцертном зале в Запорожье. Фото датировано 2018 годом", - написал Руденко и опубликовав совместную фотографию Кудерчук и Зеленского.

Он также уточнил интересную деталь, что Кудерчук не набрала наибольшего количества баллов на конкурсе на должность. По его словам, лучшим стал директор киевских кинотеатров "Бумер" и "Магнат" Сергей Зленко, в то время как новая глава Госкино заняла тогда лишь третье место.

Новую должность Кудерчук получила после собеседования с представителями Кабинета министров, отметил Руденко.

Напомним, что бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль устроилась на работу в национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины".

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