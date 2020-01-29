Зеленский почтил память Героев Крут: опубликовано видео

В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному кресту Героям Крут.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента.

В своем заявлении Зеленский сравнил участников боя под Крутами с нынешними защитниками Украины на Донбассе.

"102 года тому назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитических последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые встали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и вооружению", – говорится в заявлении президента.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с восставшими рабочими завода "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.