RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

11:27
Просто мечта: Оля Полякова в сексуальном бикини свела с ума поклонников
11:24
Украинские Карпаты засыпает снегом: опубликовано яркое фото
10:58
Появилась меткая фотожаба на панику вокруг коронавируса из Китая
10:50
Скандальная Монтян засветилась в оккупированном Донецке: в сети волна гнева, фото
10:49
Совсем как мама: Милла Йовович рассказала о модельной карьере 12-летней дочери
10:32
В Киеве остановились трамваи из-за серьезного ДТП, фото и видео
10:27
Чем обернется для Украины бесснежная зима: эколог рассказал о проблемах
10:07
Прошли все этапы, которые можно пройти: украинская певица рассказала о трудных родах
09:46
Откроет наступление на Мариуполь: озвучен тревожный прогноз по новому разведению сил на Донбассе
09:37
Бойцы ВСУ показали, как будут отбивать вражеские атаки: сильные фото
09:05
Под Черниговом разгорелся скандал из-за "советского" ресторана, фото
08:35
В Украине чтят память Героев Крут: что нужно знать об этом дне
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский почтил память Героев Крут: опубликовано видео

среда, 29 января 2020, 09:59
переглянути новину українською
Фото: Офис президента

В среду, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятному кресту Героям Крут.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Офиса президента.

В своем заявлении Зеленский сравнил участников боя под Крутами с нынешними защитниками Украины на Донбассе.

"102 года тому назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей - боем под Крутами. Это история прежде всего не о победе или поражении, не об оценке решений командования, об исторических и геополитических последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые встали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и вооружению", – говорится в заявлении президента.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 25 января, в Киеве реконструировали бой войск УНР с восставшими рабочими завода "Арсенал", который состоялся в январе 1918 года.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Уже весной мы готовимся идти на Крым – Мустафа Джемилев

Путин готов сдать ДНР и ЛНР, осталось лишь договориться - Илья Пономарев

Украинцы должны на всех углах кричать об огромных провалах Запада - канадский аналитик

Операция "Транзит": как Россия будет давить на Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: