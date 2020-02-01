Не умеешь - не выступай: в "Слуге народа" интересно высказались о громком скандале с их нардепом

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Об этом Кравчук написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Вчера во время эфира на 112 канале депутат из нашей фракции Евгений Брагарь позволил себе абсолютно некорректное высказывание в сторону пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот тем, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет!)," - написала она.

Кравчук также посоветовала Брагарь не ходить на ток-шоу, если он не готов к прямым эфирам.

"А еще раз убеждаюсь: Не умеешь - не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер. Шутки о собаках действительно смешные. Критика - уместна. Надеюсь, эта ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", - написала она.

Как сообщал "Апостроф" ранее, украинцев возмутило отношение народного депутата от провластного большинства к пенсионерке, которой он посоветовал продать собаку, чтобы рассчитаться за газ. Свои комментарии пользователи оставили в Facebook под видео с прямой трансляцией 112 канала.