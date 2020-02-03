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В Украину прилетит президент Турции: названы главные темы переговоров с Зеленским

понедельник, 03 февраля 2020, 08:52
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Во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, 3 февраля, в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией будет обсуждаться наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

Об этом сообщает Укринформ.

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. 4 млрд долларов товарооборота – это ничто. Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один", - отметил председатель группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания (парламента), депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Кроме того, по его словам, также будет обсуждаться и политическая составляющая сотрудничества между странами.

"Номер два – это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но у нас также определенные отношения с Российской Федерацией. Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на подарок Эрдогана.

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