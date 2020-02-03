В Украине стартовали переговоры Зеленского с Эрдоганом: онлайн трансляция

В понедельник, 3 февраля, в Украину с важным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, он проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня.

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12:18 Торжественная церемония встречи президентов состоялась возле Мариинского дворца в Киеве. Главы государств осмотрели строй почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Турецкой Республики.

После встречи президентов в формате один на один состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня под председательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Также будут подписаны украинско-турецкие двусторонние документы

11:57 Началась официальная церемония встречи Зеленского с Эрдоганом. В ходе визита Эрдогана сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

На встрече лидеров государств будут обсуждаться вопросы сотрудничества между странами, в частности наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений и политическая составляющая сотрудничества между странами.

Кроме того, между главами государств запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель эмоционально отреагировала на подарок Эрдогана.