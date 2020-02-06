Банковая попала впросак: озвучен прогноз по последствиям провала дела Шеремета

Новая власть президента Украины Владимира Зеленского хотела показать эффективность с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета, однако ничего не получилось.

Банковая попала впросак, сообщает "Апостроф".

Слоган предвыборной кампании Зеленского "Весна придет – сажать будем" пока не действителен. Громкие аресты топ-чиновников оказались весьма немногочисленными (можно вспомнить разве что экс-нардепов Сергея Пашинского и Юрия Грымчака), а уголовные производства, открытые против них, не дали никакого результата.

В сумме со снижением экономической ситуации, скандалами с зарплатами министров и платежками за коммунальные услуги, неспособность "навести порядок" уже понемногу начинает сказываться на рейтинге Зеленского. В конце января 2020 года уровень доверия украинцев к главе государства впервые снизился ниже 50%. Такие цифры были озвучены Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко. Учитывая, что рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" держится на персональном рейтинге президента, терять позиции перед всеукраинскими местными выборами, и возможными внеочередными в Верховную Раду, Зеленский вряд ли планирует.

Потому, по прогнозам экспертов, во власти ожидаются кадровые решения, увольнения. Зеленский, чтобы поднять свой рейтинг, сможет пожертвовать ради результата людьми. Также очевидно, что состоятся новые "посадки".

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Холостой выстрел: кого уволят из-за провала дела Шеремета.