Холостой выстрел: кого уволят из-за провала дела Шеремета

История с расследованием резонансного убийства журналиста Павла Шеремета – пример того, насколько неэффективна правоохранительная система в Украине. О том, почему генпрокурор Руслан Рябошапка и другие силовики могут пострадать из-за провала данного дела, читайте в материале "Апострофа".

Когда недостаточно доказательств

Последние два месяца прошли под знаком скандалов, связанных с расследованием убийства журналиста Павла Шеремета. 12 декабря, на специальном брифинге Генпрокурор Руслан Рябошапка в присутствии президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова заявлял о том, что "установлены лица, которые планировали и совершили убийство". При этом, выступающие отметили, что вопрос инициатора и заказчика еще должен быть решен. Подозрение в убийстве Шеремета было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Все они были задержаны. Кузьменко и Антоненко до сих пор находятся под стражей, а Дугарь – под домашним арестом. Но в начале февраля гГенпрокурор вдруг пересмотрел свою позицию. В интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина" он прямо заявил, что для передачи в суд в "деле Шеремета" должны быть собраны дополнительные доказательства, поскольку собранного объема данных недостаточно.

После этого, 3 февраля, Рябошапка продлил досудебное расследование в уголовном производстве по убийству Шеремета на срок до четырех месяцев. Таким образом сбор доказательств и других процедурных моментов будет продолжаться до начала июня. В Офисе генпрокурора заявили, что продление срока необходимо "для выполнения следователями органа досудебного расследования письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 года о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе, тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов".

Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец объясняет "Апострофу", что в связи с окончанием срока досудебного расследования прокуратура должна была передать дело в суд или закрыть производство. Поэтому сроки были продолжены.

"Генпрокурор, как минимум, должен знать понятия досудебного следствия и процессуального руководства. Перед тем, как выходить на брифинг и рассказывать о неслыханном уровне сотрудничества и взаимопонимания со следствием, нужно было проверить достаточно ли доказательств для обоснованного подозрения", – говорит он. Иными словами, Рябошапка в декабре мог попросту не выходить на брифинг, зная о том, что у него не хватает доказательств, а не позориться сейчас…

В свою очередь адвокат Валентина Теличенко отмечает, что прокуроры и следователи были обязаны заново оценить необходимость применения мер пресечения по подозрениям в отношении Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, подозреваемый в организации убийства журналиста Павла ШереметаФото: unian

"На момент избрания им меры пресечения у следствия не было убедительных доказательств причастности этих лиц к убийству Павла Шеремета. Похоже, что у следствия и сейчас нет таких доказательств. А это значит, что даже если следствие еще не готово признать нынешних подозреваемых непричастными, то есть настаивает на ранее предъявленных подозрениях, то следует изменить меру пресечения. Она должна быть минимальной, достаточно личного обязательства явиться по вызову и сообщить следователю о месте фактического постоянного проживания", – рассказывает "Апострофу" Теличенко.

Она уточняет, что в данном случае можно констатировать факт нарушения прав подозреваемых, за которое будут отвечать не прокуроры, следователи и судьи, а государство. По ее словам, прецедентов, чтобы должностные лица понесли уголовную ответственность за незаконное содержание под стражей подозреваемого на стадии досудебного следствия в Украине, до сих пор не было.

"В этом деле и прокуроры, и судьи подтвердили свою фактическую подчиненность Банковой. Ответственность за нарушение прав подозреваемых должна лечь не только на них, но и на Генеральном прокуроре, который, как мы слышали, со слов президента, "полностью его человек". Поэтому он ответственный так же", – считает Теличенко.

Тот кто "освятил" дело Шеремета

Вся эта история серьезно бьет по реноме не только руководителей силовых ведомств – тем не привыкать к постоянным обвинениям в некомпетентности и заангажированности. Главный удар в ситуации с полуразвалившимся делом убийства Шеремета нанесен по Владимиру Зеленскому, который своим присутствием на том злосчастном брифинге, по сути, "освятил" действия правоохранителей.

Это не могло понравиться руководителю государства. Как сообщили "Апострофу" источники в Офисе президента, Владимир Зеленский в скором времени может уволить Генерального прокурора Руслана Рябошапку из-за крайнего неудовлетворения ходом расследования убийства Шеремета.

В конце января на Банковой состоялась встреча Зеленского и Рябошапки. Разговор проходил на повышенных тонах. "С момента того самого брифинга, в декабре 2019 года, все больше фактов необоснованности доказательств против подозреваемых. Дело рассыпается. Президент очень недоволен, что его привлекли к тому брифингу, выставив тем самым в нелицеприятном свете. На этом указали Рябошапке, но он критику не воспринял, начал спорить. Стороны обещали сделать выводы. Вы же помните фразу о том, что у президента лежат заявления всей команды? Внести представление в Раду – это только дело времени", – говорит собеседник.

Это не значит, что у Зеленского нет претензий к другим правоохранительным органам, занимающимся расследованием убийства. Стоит напомнить, что следствие по "делу Шеремета" ведет Национальная полиция, но процессуальное руководство над следствием осуществляет прокуратура. В свою очередь, прокуратура подписывала и согласовывала предъявленные подозрение, как того требует Уголовный процессуальный кодекс. Но если прокурор видит, что доказательств не хватает, он имеет полное право не давать делу ход.

Генеральный прокурор Руслан РябошапкаФото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Тут следует учитывать, что в высоких кабинетах многие политические игроки изначально критически относились к руководителю Офиса генерального прокурора. По словам одного из высокопоставленных собеседников, у Рябошапки уже достаточно давно наблюдаются натянутые отношения с некоторыми из представителей Офиса президента. Сам Генпрокурор еще в ноябре прошлого года в интервью "Левому берегу" рассказывал о том, что люди, приближенные к бизнесмену Игорю Коломойскому, хотят его уволить.

"Я это также замечаю. Видимо, я неудобен для этих людей. Я не просил Богдана (глава Офиса президента), чтобы он просил Коломойского, чтобы его люди успокоились", -- прозрачно намекнул Генпрокурор.

Примечательно, что в конце января заместитель Генпрокурора Виктор Трепак также сообщил, что против нового руководства прокуратуры Украины примитивными средствами ведется информационная атака.

По словам Баганца, складывается впечатление, что основная задача генерального прокурора – в ходе реформы разогнать из органов прокуратуры профессиональные кадры. Дальше по принципу патрульной полиции, набрать неподготовленных людей, чтобы пенять на их молодость и неопытность.

"Я смотрел статистику расследования уголовных дел. За 2019 год по умышленным убийствам до суда было доведено только 19% производств. Это только по одному виду преступления. Такой ситуации не было даже в 90-х. Да, нужно время для реформ и опыта, но преступность ждать не будет", – подчеркивает Баганец.

Чего ждут от Зеленского

Есть и еще одна – сугубо политическая – проблема: дело в том, что Владимир Зеленский, еще будучи кандидатом в президенты, начал рекламную кампанию со слоганом "Весна придет – сажать будем". Посадку коррупционеров от бывшей власти избиратели ждали, наверное, больше, чем "конца эпохи бедности". Однако приходится признать, что громкие аресты топ-чиновников оказались весьма немногочисленными (можно вспомнить разве что экс-нардепов Сергея Пашинского и Юрия Грымчака), а уголовные производства, открытые против них, не дали никакого результата. Шансом показать эффективность и была история с делом Шеремета. Но и тут, похоже, Банковая попала впросак.

В сумме со снижением экономической ситуации, скандалами с зарплатами министров и платежками за коммунальные услуги, неспособность "навести порядок" уже понемногу начинает сказываться на рейтинге Зеленского. В конце января 2020 года уровень доверия украинцев к главе государства впервые снизился ниже 50%. Такие цифры были озвучены Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко. Учитывая, что рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" держится на персональном рейтинге президента, терять позиции перед всеукраинскими местными выборами, и возможными внеочередными в Верховную Раду, Зеленский вряд ли планирует.

Исходя из этого, эксперты прогнозируют, что уже в ближайшее время начнется работа на двух направлениях. Во-первых, стоит ожидать кадровые решения, которые должны будут показать готовность Зеленского пожертвовать своими людьми ради результата. Во-вторых, вполне очевидно, что не обойдется без новых "посадок". Иначе рейтинг президенту не спасти. И в "Зе"-команде это прекрасно понимают…