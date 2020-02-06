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Зеленский прибыл с важным визитом в Раду: появились интересные подробности

четверг, 06 февраля 2020, 10:15
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду Украины, где сегодня будет рассматриваться законопроект об открытии рынка земли.

Об этом сообщает журналист Роман Кравец в Telegram.

Президент пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу.

"Зеленский на фракции уговаривал депутатов проголосовать земельную реформу за два дня. Разумков отказывался - начал говорил, что на это нужно минимум неделю", - сообщил журналист.

Как известно, 6 февраля Рада планирует приступить к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Как сообщал "Апостроф", в ночь с четверга на пятницу, 7 февраля, во фракции "Слуга народа" планируют голосование во втором чтении за законопроект об открытии рынка земли.

Напомним. что ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что даже в случае принятия соответствующего законопроекта зимой рынок земли не получится открыть раньше осени 2020 года.

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