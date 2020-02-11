RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

20:02
Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото) Lime
19:59
Пережила лагеря и пытки: стало известно о смерти легендарной связной УПА
19:36
"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео
19:03
Как укрепить волосы без химии: 4 простых маски для роста и питания Lime
18:57
Откровенные наряды, танцы и объятия: как звезды веселились после "Оскара" Lime
18:36
Продавал младенцев за границу: в Украине на топ-должность претендует чиновник с "темным" прошлым
18:33
Украинцев ждет "сюрприз" с лишением прав: к чему готовиться
18:04
В СМИ рассказали об обысках СБУ в Киевметрострое и Укргазбанке, которые связывают со Столаром и Абрамовичем
18:01
Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса Lime
17:56
Дальше выколет глаза? В Киеве разгорелся громкий скандал из-за конфликта детей в школе
17:47
Под ударом букмекеры и новостные сайты: в Украине заблокируют ряд ресурсов
17:20
Сын Синди Кроуфорд сделал тату на лице, и соцсети его не пощадили: фото Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Доля в десятках компаний и связи с Россией: громкие факты из биографии Ермака

вторник, 11 февраля 2020, 20:28
переглянути новину українською
Фото: УНН

Андрей Ермак, который стал главой Офиса президента Украины (ОПУ), имеет долю в 20 компаниях и засветился в бизнес-связях с Россией.

"Апостроф" рассказывает все, что известно о его биографии.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он получил степень магистра международного права и Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

В 1997 году Ермак основал Международную юридическую компанию, в числе клиентов которой кинокомпании и телеканалы, в том числе Universal, Disney, Pixar. В 2000 году стал членом Международной организации юристов (IBA) и членом Ассоциации юристов Украины.

С 2006 до 2014 года работал помощником народного депутата от "Партии регионов", борца Эльбруса Тедеева, был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Арсения Яценюка во время выборов 2010 года.

С 21 мая 2019 года работал помощником президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что Ермак имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса.

Также он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.

Стоит отметить, что нового главу Офиса президента Украины обвиняют в связях с российским бизнесом и политиками. Его партнер по бизнесу, гражданин России, якобы связан с российским сенатором-"единороссом" и однокурсником главы Кремля Владимира Путина.

Также Ермак принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Читайте также материал "Апострофа" о смене главы ОПУ: Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку"

Любовь прошла, ушла эпоха: каким украинцы запомнят Богдана - лучшие цитаты и фотожабы

Об исторической памяти и насилии над историей

Мир не входит в повестку дня Путина, поэтому есть только один способ борьбы - Геннадий Друзенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: