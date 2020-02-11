Доля в десятках компаний и связи с Россией: громкие факты из биографии Ермака

Андрей Ермак, который стал главой Офиса президента Украины (ОПУ), имеет долю в 20 компаниях и засветился в бизнес-связях с Россией.

"Апостроф" рассказывает все, что известно о его биографии.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году закончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Он получил степень магистра международного права и Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

В 1997 году Ермак основал Международную юридическую компанию, в числе клиентов которой кинокомпании и телеканалы, в том числе Universal, Disney, Pixar. В 2000 году стал членом Международной организации юристов (IBA) и членом Ассоциации юристов Украины.

С 2006 до 2014 года работал помощником народного депутата от "Партии регионов", борца Эльбруса Тедеева, был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Арсения Яценюка во время выборов 2010 года.

С 21 мая 2019 года работал помощником президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что Ермак имеет долю в более чем 20 компаниях разного рода бизнеса.

Также он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.

Стоит отметить, что нового главу Офиса президента Украины обвиняют в связях с российским бизнесом и политиками. Его партнер по бизнесу, гражданин России, якобы связан с российским сенатором-"единороссом" и однокурсником главы Кремля Владимира Путина.

Также Ермак принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

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