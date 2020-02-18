Нашли "занятие" для рук: появилось забавное видео с нардепами в Раде

В сети высмеяли поведение народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 февраля. Внимание на то, что народным избранникам "нечем занять руки" обратил известный фотограф Ян Доброносов.

На своей странице в Facebook он опубликовал кадры с нардепами, которые во время голосования крутят в руках флажки с партийной символикой.

"Когда руки заняты", - подписал он опубликованное видео, которое уже активно обсуждают пользователи в комментариях.

Напомним, что народного депутата Михаила Папиева заметили в зале Верховной Рады за раскладыванием карточек других нардепов.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата Сергея Рудика заметили на заседании Верховной Рады с часами, за полную стоимость которых можно купить автомобиль.