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Нашли "занятие" для рук: появилось забавное видео с нардепами в Раде

вторник, 18 февраля 2020, 17:50
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В сети высмеяли поведение народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 февраля. Внимание на то, что народным избранникам "нечем занять руки" обратил известный фотограф Ян Доброносов.

На своей странице в Facebook он опубликовал кадры с нардепами, которые во время голосования крутят в руках флажки с партийной символикой.

"Когда руки заняты", - подписал он опубликованное видео, которое уже активно обсуждают пользователи в комментариях.

Напомним, что народного депутата Михаила Папиева заметили в зале Верховной Рады за раскладыванием карточек других нардепов.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата Сергея Рудика заметили на заседании Верховной Рады с часами, за полную стоимость которых можно купить автомобиль.

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