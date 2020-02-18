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Сивохо на патрулирование выйдет? Сеть взорвалась из-за адского боя на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 12:09
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Сети взорвалась гневными комментариями в связи с внезапным обострением на Донбассе, где в ходе боя во вторник, 18 февраля погиб один боец ВСУ и четверо получили ранения, и припомнили недавнюю инициативу президента Владимира Зеленского про совместное патрулирование границы с представителями ОРДЛО.

Некоторые предложили свои варианты претендентов на патрулирование со стороны Украины. Одним из них называется советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо, который буквально 15 февраля анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства, что касается Донбасса.

Напомним, из-за атаки боевиков на позиции ВСУ на Донбассе, в результате которого оккупанты осуществили прорыв в районе Орехового, СНБО организовал экстренное заседание.

Подробнее об идее Зеленского о совместном патрулировании читайте в материале "Апострофа": Хорватский сценарий для Донбасса: к чему приведет идея Зеленского о совместном патрулировании.

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