СНБО принял решение по оборонному заказу на ближайшие годы

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины во вторник, 18 февраля, которое было созвано из-за обострения на Донбассе, одобрили финансирование государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020-2022 года в размере 25,8 миллиарда гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте СНБО.

"Согласно принятому документу в 2020 году, на выполнение ДОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 миллиарда грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении ДОЗ примут участие 14 государственных заказчиков", - сказано в сообщении.

В частности, на мероприятия по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет потрачено 2,53 миллиарда гривен (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 миллиарда гривен будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Документом предусмотрена поддержка отечественного ОПК: по предварительным подсчетам, доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции.

Как сказано в сообщении, в этом году на оборону и безопасность государства предусмотрен ресурс в размере 245,8 миллиардов гривен, что почти на 30 миллиардов больше, чем в 2019 году.

"В распоряжении силового блока будет также дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн. под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. Такой объем государственных гарантий наши военные получат впервые", - подчеркнули в пресс-службе СНБО.

Как сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины (ОПУ) прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое созвал президент Владимир Зеленский из-за обострения ситуации на Донбассе.