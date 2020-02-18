Заседание Совбеза ООН по обострению войны на Донбассе: онлайн-трансляция

Во вторник, 18 февраля, стартовало заседание Совета безопасности ООН, где рассмотрят вопрос наступления поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Об этом говорится на сайте ООН.

В рамках заседания стороны обсудят и выполнение минских договоренностей.

Инициатором встречи выступила Россия. Украинскую делегацию возглавит заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Уже известно, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также поднимет вопрос об атаке российских сил на Донбассе на заседании Совбеза ООН.

Напомним, армейские подразделения России за недавнее время втрое увеличили свой военный потенциал у границ с Украиной.

Как сообщал "Апостроф", российские спецслужбы по распоряжению Кремля расшатывают ситуацию на Донбассе для дискредитации нынешней власти Украины.