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Его убили пулями из России: в Совбезе ООН рассказали о страшном преступлении Кремля в Украине, фото

среда, 19 февраля 2020, 07:37
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Во вторник, 18 февраля, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН рассказал о страшном преступлении России - в результате наступления оккупантов на Донбассе погиб 22-летний украинский военный Максим Хитайлов.

Об этом сообщает УНН.

По его словам, Россия пытается выставить жертву агрессии агрессором, что является одной из отличительных черт информационной войны, которую она развязала против Украины.

"Эти тщетные попытки исказить правду можно было бы воспринимать как беспомощные или даже смешные, если б это не было циничным оскорблением памяти тысяч моих соотечественников, которые отдали жизнь, защищая свою землю... Памяти 22-летнего Максима, которого убили сегодня пулями, которыми снабдила Россия", - заявил Кислица.

Он показал фото бойца и отметил, что он был одногодкой его сына.

Как известно, 18 февраля состоялся бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный - один украинский боец погиб, четверо получили ранения.

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