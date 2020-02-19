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Главой Гоструда может стать чиновник с "темным" прошлым - СМИ

среда, 19 февраля 2020, 18:23

Временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы по вопросам труда Игорь Дегнера, кандидатура которого рассматривается как наиболее вероятная на пост главы этого ведомства, зарекомендовал себя как абсолютно безынициативный чиновник.

Об этом пишет издание "ВекторНьюс".

Из проверенных источников известно, что Дегнер уже "утвержден" как победитель в борьбе за должность.

"Находясь на разных должностях, ни одного инициативного решения, которое бы улучшало защиту работника, осведомленность работодателя о трудовом законодательстве, как сообщают его коллеги по цеху, (Дегнера, - ред.) не принял", - отмечается в публикации.

По информации приближенных источников издания, Дегнера также отказывается воспринимать новые методов борьбы с неофициальной занятостью и невыплатой зарплат. Кроме того, он был инициатором двух скандально отмененных постановлений КМУ о порядке инспекционного посещения.

"К вопросам охраны труда, горного надзора, взрывных работ, расследования несчастных случаев - вообще никакого отношения, собственно как и профессионального понимания, до назначения у и.о. председателя Гоструда не было", - пишут журналисты о Дегнере.

Кроме того, как отмечает издание, "во время пребывания Игоря Дегнеры в должности руководителя управления по трудовому законодательству уровень коррупции вырос в геометрической прогрессии. И есть уже случай коррупции в органе при его управлении в должности и.о. Таким образом, резюмируют авторы публикации, на сегодня никаких кардинальных изменений в подходах к деятельности органа в целом.

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