В Украине продолжают обсуждать предложение по проведению совместного патрулирования на Донбассе. Эксперты считают, что в стране может повториться хорватский сценарий.

Об этом "Апострофу" заявил сопредседатель ОИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

"В 1995 году заключается так называемое Эрдутское соглашение. Хорватия идет на мирный план интеграции оккупированных территорий. Почему мирный план? Потому что перед этим была военная компонента: они часть захваченных территорий - это около 25% - освободили военным путем. Здесь предложена мирная интеграция, потому что хорваты понимают, что есть общая граница с Сербией, соответственно, военная операция приведет к многочисленным жертвам среди гражданских и военных. Что предлагается Хорватии? Международным сообществом Хорватии предлагается, первое: международная администрация, которая будет наделена всеми полномочиями и будет опираться на контингент миротворческих сил в количестве 5 тысяч человек. Второе: международная организация следит, выполняет условия демилитаризации оккупированных территорий. Это разоружение незаконных формирований. Третий пункт - организация выборов. И четвертый - организация совместного патрулирования, совместных полицейских сил, которые должны обеспечить проведение выборов", - сказал он.

По словам Снегирева, Украина отличается от Хорватии тем, что выборы на оккупированных территориях Хорватии состоялись через два года после демилитаризации, деоккупации.

"А что нам предлагают? А нам предлагают: давайте выставим совместное патрулирование на проблемном участке российско-украинской границы, за спиной этих совместных патрулей будет 40 тысяч участников незаконных вооруженных формирований из числа боевиков 1-го и 2-го армейского корпуса, не будет гражданской компоненты в виде временной администрации, опирающейся на военный контингент миротворцев, - и после этого мы проведем выборы", - добавил он.

Эксперт добавил, что ОПУ нужно серьезно подойти к выборам на окуиппрованных территориях.

"Что пытается продвинуть Офис президента (ОП)? Идею проведения выборов под прикрытием совместного патрулирования. И в этом отличие от хорватского опыта. Там сначала разоружили, взяли под контроль границу, сделали все возможные условия для проведения выборов, в частности деятельность хорватских политических партий, возвращение хорватских беженцев, изменение даже этнической составляющей во время выборов, силовая поддержка, вопросы безопасности. И только потом принято решение о проведении выборов. А у нас - наоборот", - завершил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Заигрывание с Путиным приведет к полной потере субъектности Украины - Дмитрий Снегирев.