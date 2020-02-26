Это не разменная монета: Зеленский сделал мощное заявление о судьбе Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не станет "разменной монетой" при переговорах с Россией о завершении конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал на форуме "Age of Crimea 2020" в Киеве 26 февраля.

"Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе", - отметил глава государства.

Также Зеленский добавил, что вопрос с Крымом невозможно решить "уже завтра".

По словам главы государства, каждый год в Украине 26 февраля будут отмечать новый государственный праздник - День сопротивления Крыма российской оккупации.

"Важно обеспечить вещание на Крым, потому что людям там нужна объективная информация. Крымскотатарский телеканал ATR никто не лишит государственной поддержки - этот вопрос решается", - добавил он.

Не оставил без внимания Зеленский и вопрос с переселенцами из Крыма. По его словам, для них построят 500 квартир, о чем Украина уже договорилась с Турцией.

Напомним, что президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год санкции против России, введенные в связи с ее агрессией против Украины.