В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о будущем Гончарука

Глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук останется на своей должности.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Также глава партии ответил журналистам, останется ли премьер-министром Гончарук: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Как сообщал "Апостроф", ранее многие источники говорили об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также отмечали, что президент Владимир Зеленский недоволен работой нынешнего премьера.

Кроме того, отмечалось, что в правительстве Украины грядут перемены и ожидается ротация в ряде ведомств.