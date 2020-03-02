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В "Слуге народа" сделали неожиданное заявление о будущем Гончарука

понедельник, 02 марта 2020, 20:27
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Глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук останется на своей должности.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - заявил Арахамия, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Также глава партии ответил журналистам, останется ли премьер-министром Гончарук: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Как сообщал "Апостроф", ранее многие источники говорили об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также отмечали, что президент Владимир Зеленский недоволен работой нынешнего премьера.

Кроме того, отмечалось, что в правительстве Украины грядут перемены и ожидается ротация в ряде ведомств.

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