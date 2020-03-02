Зеленский собирает "слуг народа" на экстренную встречу в Киеве

Во вторник, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече депутатов партии "Слуга народа".

Об этом "Апострофу" сообщили собственные источники.

Встреча состоится в 19:00 в Кинозале Верховной Рады. По данным источника, в "Слуге народа" подтвердили, что будут присутствовать глава Офиса президента Андрей Ермак и сам гарант.

Как сообщал "Апостроф", глава парламентский фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук останется на своей должности.

Ранее многие источники говорили об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Также отмечали, что президент Владимир Зеленский недоволен работой нынешнего премьера.

Кроме того, отмечалось, что в правительстве Украины грядут перемены и ожидается ротация в ряде ведомств.