О чем Зеленский заявил в Раде: главные тезисы

Президент Владимир Зеленский выступил на внеочередном заседании Верховной Рады, на котором планируются рассмотрение кадровых изменений в составе Кабинета министров.

Зеленский отметил достижения правительства, однако после этого жестко раскритиковал его провалы и общее положение дел в Украине.

"Любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главных вещи: память, слух и зрение. То есть когда власть забывает свои обещания и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас", - отметил он.

По словам Зеленского, достоинства уходящего Кабмина - низкая инфляция, победа над игорным бизнесом и нелегальными АЗС, нет топ-коррупции.

"Но этого мало. Не красть - этого мало. Новые лица - этого мало. Нужные новые мозги и новые сердца", - подчеркнул он.

Также Зеленский обратился к правоохранителям и призвал их к активным действиям по борьбе с коррупцией.

"Хочу сделать силовикам два подарка. Первый - календарь. Пусть поймут, что уже весна. Второй - уголовный кодекс", – заявил президент.

"Мы обещали украинцам победу над коррупцией. Сейчас, пока что, даже не ничья", – добавил он.

Напомним, во время сбора фракции "Слуга народа" 2 марта президент Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля новым премьер-министром.

Подробнее о причинах перезагрузки Кабмина читайте в материале "Апострофа": Если бы Гончарук стал в позу, началась бы война всех против всех.