В Раде готовят еще одну громкую отставку: опубликован документ

Комитет Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

На внеочередном заседании, созванном по вопросу увольнения правоохранителей "слугами народа", позицию комитета озвучит Денис Монастырский.

Документ об отставке Рябошапки направляется в Верховную Раду.

Отметим, ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия говорил, что если прокурор плохо выполняет свое дело, то тогда страна сталкивается с проблемами, которые сейчас имеет.

Напомним, народный депутат Верховной Рады Илья Кива в парламенте сделал ошибку в фамилии генерального прокурора Руслана Рябошапки, когда комментировал проект об его отставке.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав.