RU  UA  EN

четверг, 5 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 марта

13:33
ГБР проверит причастность прокурора Острик к рейдерству - СМИ
13:22
Брат Кейт Миддлтон рассказал, как собаки спасли ему жизнь Lime
13:01
Брат годами дразнил сестру, обещая прийти на ее свадьбу с ламой - он не шутил, и даже выбрал ей костюмчик Lime
12:57
В Украине ограничат проведение массовых мероприятий из-за коронавируса: что затронет запрет
12:46
Всегда мечтала о своей кукле: известная украинка стала прототипом Барби (фото) Lime
12:43
В Раде готовят еще одну громкую отставку: опубликован документ
12:38
Признал ошибку: нардеп Соболев прокомментировал выпад Зеленского в адрес Геруса из-за импорта российской электроэнергии
12:19
На очереди - Порошенко: в сеть попала забавная переписка нардепов в Раде, фото
12:17
Зеленский прибыл в Новые Санжары на выписку эвакуированных из Китая украинцев: видео
12:02
Шварценеггер судится с российским производителем роботов - его лицо и голос используют для рекламы Lime
11:36
Модники нереальные: жена MONATIK’а показала подросших сыновей-стиляг Lime
11:09
Рада вынесла на рассмотрение закон о всенародном референдуме: что хотят решить
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Раде готовят еще одну громкую отставку: опубликован документ

четверг, 05 марта 2020, 12:43
переглянути новину українською

Комитет Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

На внеочередном заседании, созванном по вопросу увольнения правоохранителей "слугами народа", позицию комитета озвучит Денис Монастырский.

Документ об отставке Рябошапки направляется в Верховную Раду.

Отметим, ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия говорил, что если прокурор плохо выполняет свое дело, то тогда страна сталкивается с проблемами, которые сейчас имеет.

Напомним, народный депутат Верховной Рады Илья Кива в парламенте сделал ошибку в фамилии генерального прокурора Руслана Рябошапки, когда комментировал проект об его отставке.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 4 марта, во время внеочередного заседания Верховная Рада Украины перезагрузила Кабинет министров, проголосовав за его новый состав.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент

Как заставить Кремль отступить: что не так со стратегией холодной деоккупации Донбасса

Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: