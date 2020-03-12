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Украина планирует провести вторую эвакуацию граждан из Китая: озвучены важные детали

четверг, 12 марта 2020, 13:30
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует провести вторую эвакуацию украинцев из Китая, где вспыхнул коронавирус.

Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

Сейчас в Ухани находится 41 человек, но из них лишь 10 хотят эвакуироваться. Среди них Анастасия Зинченко с собачкой, о которой помнят и делают все возможное, чтобы решить проблему.

За рубежом находятся 5 украинцев, которые заболели на коронавирус COVID-19.

Посольства и консульства готовы предоставлять помощь украинцам за рубежом в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того он сообщил, что ночью вернулись двое граждан Украины с лайнера "Гранд-при".

"Мы сделаем все, чтобы защитить и помочь вам", - заявил министр.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.

Напомним, что по данным на 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, скончались уже более 4900 пациентов.

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