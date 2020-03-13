RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 марта

22:18
Бунт в "Слуге народа" из-за скандальных соглашений в Минске: всплыли громкие подробности
21:20
Одна из областей Украины объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса: когда начнется
20:56
Зеленский готовит срочное обращение к украинцам из-за ситуации с коронавирусом
20:42
Тебя ждут дома: украинская партия агитирует украинцев в Польше возвращаться домой, фото
20:27
Тестов на коронавирус нет: врач рассказала о критической ситуации в регионах Украины
20:24
Появилась трагическая новость об украинке, подхватившей коронавирус в Италии
20:24
СБУ заинтересовалась схемами чиновника киевского ГАСКа Евдокименко
20:05
Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса: названа дата
19:38
Как и с чем носить джинсы этой весной: 8 стильных луков на первые теплые дни Lime
19:18
Судьба Донбасса и планы Путина: онлайн видеотрансляция "Свободы слова" Шустера
19:01
Организаторы Евровидения ответили на разговоры о переносе конкурса из-за коронавируса Lime
18:54
Украинцам готовят "сюрприз" с работой во время карантина: что нужно знать
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский срочно обратился к украинцам из-за коронавируса: видео

пятница, 13 марта 2020, 21:43
переглянути новину українською

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом, который уже унес одну жизнь в стране.

Соответствующее видео обнародовано на странице Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, в Украине три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

"Сегодня решено следующее. Первое - мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:00 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины – ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем", - подчеркнул он.

Президент уточнил, что исключение - иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности представители международных организаций и дипмиссий.

Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Читайте также материал "Апострофа": Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга.

Фотогалереи

Все
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Читайте также

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: