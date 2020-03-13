Зеленский срочно обратился к украинцам из-за коронавируса: видео

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам из-за ситуации с коронавирусом, который уже унес одну жизнь в стране.

Соответствующее видео обнародовано на странице Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, в Украине три подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

"Сегодня решено следующее. Первое - мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:00 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины – ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем", - подчеркнул он.

Президент уточнил, что исключение - иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности представители международных организаций и дипмиссий.

Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.

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