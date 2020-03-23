У депутата "Слуги народа" обнаружили коронавирус: первые подробности

В Украине обнаружили коронавирус COVID-19 у еще одного депутата: заболел нардеп от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Об этом он сам написал на своей Facebook-странице.

Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице. Один из двух его тестов на коронавирус оказался позитивным. Сейчас он ждет результатов третьего теста.

"В среду на прошлой неделе вечером поднялась температура, в четверг был кашель, потом стало легче, в субботу я приехал в больницу и настоял на рентгене, так как при прослушивании все будто бы было хорошо, обнаружили левостороннее воспаление легких", - написал нардеп.

Сам он подчеркнул, что не контактировал ни с депутатом Шаховым, ни с Лукашевым. Также он написал, что последние два месяца не был за границей.

"Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске. Переживаю за семью", - написал политик.

Отметим, что Горбенко стал уже четвертым инфицированным депутатом Верховной Рады.

Напомним, у народного депутата Украины из группы "Довіра" Сергея Вельможного обнаружили COVID-19, причем все это время он посещал Верховную Раду и мог заразить других.

Как сообщал "Апостроф", нардеп Украины Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, заявил, что заразился в Украине.

Также у народного депутата Украины Александра Лукашева из "Опозиційна платформа - За життя" обнаружили коронавирус COVID-19.