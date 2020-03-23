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Рада проведет экстренное заседание из-за коронавируса: за что будут голосовать

понедельник, 23 марта 2020, 13:42
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Верховная Рада Украины соберется 25 или 26 марта на внеочередное заседание, где будет голосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса и пакет экономических законов.

Об этом сообщает Обозреватель.

Так, Кабинет министров в ближайшее время примет пакет решений для подготовки секвестра бюджета и введения чрезвычайного положения. Это станет прямым основанием для созыва внеочередной сессии, где нардепы и вынесут вопросы на голосование.

"Первый – введение ЧП из-за COVID-19. За такой вариант активно выступают Министерства внутренних дел и здравоохранения. Второй – секвестр бюджета, сокращение расходов. Третий – пакет стимулирующих мер, дабы ситуация в экономике и социальной сфере не вышли из под контроля", – подчеркнул источник издания, описав круг вопросов, которе будут рассматриваться.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире читайте в материале "Апострофа": Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется).

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