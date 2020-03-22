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Необходим режим ЧП: министр здравоохранения сделал жесткое заявление

воскресенье, 22 марта 2020, 22:49
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Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что необходимым условием в случае пандемии коронавируса в Украине является введение режима ЧП.

Его заявление цитируют на официальной странице МОЗ Украины.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - подчеркнул Илья Емец.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять рекомендации Минздрава.

Как сообщалось, ранее стало известно, что Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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