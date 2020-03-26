В ожидании раскола "слуг": кто может развалить фракцию Зеленского

28 марта, в субботу, Верховная Рада планирует собраться на второе за время карантина внеочередное заседание. На этом заседании партия власти планирует рассмотреть несколько вопросов – коронавирусные законопроекты, возможность голосования онлайн, а также изменения в госбюджет. "Гвоздем программы" станет так называемый "антиколомойский" законопроект, от которого во многом будет зависеть дальнейшее экономическое будущее Украины. О проблемах, связанных с подготовкой к заседанию, внутренних расколах в "Слуге народа", а также о настроениях в депутатском корпусе парламента, читайте в материале "Апострофа".

Перепуганные депутаты

Несмотря на то, что карантин, связанный с эпидемией коронавируса, внес серьезные коррективы в нашу жизнь, политические процессы в стране не прекращаются ни на минуту. Не в последнюю очередь, из-за вызовов, которые сейчас стоят перед нашей страной. В Верховной Раде собирают депутатов на внеочередное заседание, на котором собираются рассмотреть ряд важных, а в некоторых случаях, критически важных для страны вопросов. Изначально депутатов в Офисе президента хотели собрать в четверг, 26 марта, однако, по словам собеседников во фракции, возникла бы проблема с явкой. "Есть вопросы по явке наших депутатов. Ориентировочно 30% депутатов "Слуги" не будут. Они или болеют или якобы болеют", - прокомментировал "Апострофу" собеседник во фракции.

Несколько депутатов не под запись говорят, что среди нардепов есть страх заразиться, так как первые звоночки уже пошли, после вернувшегося из Франции нардепа Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус. Эта новость спровоцировала легкую панику среди депутатов, и по словам собеседника из фракции, многие в тот день обменивались информацией о своей температуре. Позднее стало известно о том, что вслед за Шаховым заболели депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Лукашев и представитель фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко. У депутата группы "Доверие" Сергея Вельможного коронавирус не обнаружили, но его сын заболел. Четвертым заразившимся депутатом Верховной Рады стал внефракционный Сергей Рудык.

По словам собеседника в руководстве фракции, среди депутатов много тех, кто болеет. "Но есть вопросы, которые нужно решить, хотя те, кто плохо себя чувствует или у кого температура – могут не приходить", - прокомментировали во фракции. Но именно эти проблемы, в том числе, помешали собрать депутатов на заседание в четверг.

Чего ждать в субботу от "слуг"

В результате заседание перенесли на субботу, 28 марта. "В пятницу надо быть в Киеве в 11:00 на заседании фракции, а в субботу на внеочередном заседании Рады", - написал в партийном чате СН глава фракции Давид Арахамия. Также пообещав нардепам выдать маски и перчатки. На фракции, по словам собеседников, также ожидается присутствие президента Владимира Зеленского. Во-первых, нужно провести разъяснительную работу с нардепами, а во-вторых, смотивировать голосовать. А голосовать в субботу будет за что.

"Законопроект о дистанционном голосовании, коронавирусные законопроекты, введение чрезвычайного положения и земля", - комментировал один из нардепов "Апострофу", однако последние два решения позже исчезли из обсуждения. По словам собеседников, введения чрезвычайного положения не хочет сам президент. Как говорят во фракции – это самый крайний вариант. И даже адепт его введения – министр внутренних дел Арсен Аваков дал заднюю, высказавшись о том, что чрезвычайное положение сейчас неактуально.

Арсен АваковФото: mvs.gov.ua

На повестке дня на данный момент остается несколько вопросов – законопроекты, связанные с борьбой с коронавирусом, проект Кабмина, законопроект об онлайн-голосовании, а также законопроект о "Приватбанке", которого требует МВФ.

О введении онлайн-голосования, "Апостроф" писал еще в начале недели. Согласно законопроекту первого вице-спикера Руслана Стефанчука и его брата народного депутата Николая Стефанчука, голосование и заседания комитетов должны проводиться в режиме видеоконференций. Закон хотят ввести на 60 дней, то есть на время действия карантина. При этом, спикер и его заместители ведут заседание из зала парламента, а открывается оно в том случае, если зарегистрировалось более 226 депутатов. В зале должны находиться депутаты, которые докладывают по законопроектам, главы профильных комитетов, сотрудники аппарата Рады, а также по одному представителю от каждой фракции и группы.

При голосовании каждого депутата выводят на экран, где он называет себя, номер депутатского удостоверения, номер законопроекта, а после этого должен поднять руку, голосуя "за" или "против". Считает Счетная комиссия, после чего спикер подписывает законопроект. Но по словам одного из заместителей фракции, скорее всего, что законопроект или вообще не вынесут, или же за него не наберется достаточное количество голосов. "Мы долго тестировали разные системы и в итоге поняли, что технически это почти невозможно. Кроме того, есть вопросы к конституционности данной нормы, многие наши депутаты против", - говорит собеседник.

Часть критиков апеллирует к решению Конституционного суда от 17 октября 2002 года, в котором говорится, что пленарные заседания проходят в специально отведенном месте, а согласно регламенту, это сессионный зал, который расположен в здании Верховной Рады. А значит, все законы, принятые таким образом могут быть оспорены в КСУ. И если рядовые нормы оспариваться не будут, то спорные законопроекты - вполне. Кроме того, для того, чтобы провести эту норму, депутатам нужно внести изменения в Конституцию. Часть депутатов при этом апеллируют к решению КСУ 1998 года, в котором сказано, что личное голосование депутата на заседаниях ВРУ означает его непосредственное волеизъявление независимо от способа голосования. Учитывая угрозу распространения коронавируса, можно прогнозировать, что у законопроекта Стефанчука все-таки будет немало сторонников, однако все это решится в последний момент.

Аналогичная ситуация с запланированными Кабмином изменениями в бюджет. Предлагается уменьшить расходы на 96 млрд грн. Примечательно, что бюджет Министерства развития общин и территорий уменьшится почти в пять раз. Изначально в госсмету 2020 года закладывалось 2 млрд 299 млн грн, но теперь может остаться всего 436 млн грн. Практически все эти средства, заберут из статьи развития. Станет гораздо меньше денег в Министерстве инфраструктуры — с запланированных 1 млрд 427 млн грн сумма уменьшится до 347 млн грн. Например, бюджет Государственного агентства автомобильных дорог сократят с 945 млн грн до 54 млн грн.

Кроме того, Кабмин намерен предложить Верховной Раде законопроект с изменениями в закон о государственном бюджете на 2020 год, в котором, в частности, заложена норма об "обнулении" финансирования местных выборов. Это вызвало грандиозный скандал. В "Слуге народа" многие депутаты наотрез отказались голосовать за предложения правительства. Как стало известно "Апострофу", в четверг, 26 марта, бюджетный комитет "завернул" предложения правительства.

Премьер-министр Денис ШмыгальФото: kmu.gov.ua

Ожидаются новые дискуссии с премьером Денисом Шмыгалем. "КМУ меняет кардинально свою стратегию, к утру будут новые наработки. Просим Вас не разгонять "зраду". Завтра к обеду будут готовы драфты нового подхода", - написал Арахамия по этому поводу во внутреннем чате "слуг".

Ради "Привата" готов на все

Но основной вопрос, вокруг которого ожидается наибольшая "рубка" – это законопроект, запрещающий возврат "Приватбанка" его прежним владельцам. Это главное условие для получения кредита МВФ, без которого Украина, по мнению экспертов, рискует уже к маю объявить дефолт.

Вокруг этого документа уже сейчас больше всего ломают копья во фракции "слуг". Законопроект предусматривает, что возврат национализированного в 2016 году "Приватбанка" будет невозможен даже по решению суда, против чего, естественно, выступает его бывший владелец олигарх Игорь Коломойский и приближенные к нему депутаты во фракции. Во фракции уже запустили флешмоб "Ні Дефолту", в котором требуют рассмотрения законопроекта на профильном комитете финансовой деятельности и налоговой политики и принятия законопроекта, чтобы не допустить в стране дефолта. Среди подписантов, в частности, нардепы Никита Потураев, Егор Чернев, Виталий Безгин, Татьяна Цыба. Также по словам собеседника, за голосование за этот документ выступает и сам президент.

Как прокомментировал "Апострофу" глава налогового комитета Данил Гетьманцев, комитет состоится и на вопрос, успеют ли они рассмотреть до субботы, нардеп ответил утвердительно. При этом, если не будет хватать голосов, то во фракции планируют добирать их из других фракций. "У кого есть сомнения, пусть не голосуют, доберем другими голосами", - прокомментировал "Апострофу" Виталий Безгин.

Но пока что в СН признают, что все будет зависеть от заседания фракции в пятницу. После чего окончательно станет ясно, состоится ли заседание Рады в субботу и за какие законопроекты есть готовность голосовать. Неформально депутаты из президентской политсилы признают: голосование за "антиколомойский" законопроект может расколоть фракцию, где бывший владелец "Привата" имеет сильные позиции. «Коломойский собирается бороться до последнего. И если ради банка ему придется пойти на уничтожение фракции "слуг", он на это пойдет, не раздумывая", - сказал один из представителей партии Зеленского.