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"Слуга народа" раскрыла детали переговоров Зеленского с МВФ про рынок земли

суббота, 28 марта 2020, 08:53
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В пятницу, 27 марта, прошло заседание фракции "Слуга народа" при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждали закон о рынке земли, о котором гарант провел переговоры с МВФ.

Об этом сообщает народный депутат президентской партии Евгения Кравчук на своей Facebook-странице.

Она подчеркнула, что пандемия коронавируса застала врасплох весь мир, и не одна страна не была готова. Потому украинские власти обсуждают сейчас как стране пережить экономический кризис.

"Собственных ресурсов для этого недостаточно. Поэтому нужна финансовая поддержка от тех, кто ее может оказать на понятных условиях. В нашем случае - это МВФ и Мировой Банк, у которых есть определенные условия, о которых все знают. Но президент предложил компромисс, который согласовали наши партнеры и который на фракции встретили аплодисментами", - отметила Кравчук.

Нардеп перечислила параметры для принятия закона о рынке земли:

  • Он вступит в действие с 1 июля 2021 года. То есть, когда посткоронавирусная паника спадет и все вернутся к нормальной жизни;
  • Первые два года землю смогут покупать только физические лица-граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.
  • После этого - следующие два года землю смогут покупать, как и предполагается базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 000 гектаров в одни руки.
  • Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).
  • Продажа иностранцам - как и было решено раньше - после референдума.

"Это условия, которые принимают международные кредиторы. Это означает, что никакие "роштильды", которыми пугали людей, не собирались и не собираются скупать нашу землю. Это означает, что так же никто не собирался ее распродавать. От нас никто не хочет забрать наше богатство, мир ждет от нас сигналов о нашей готовности воплощать реформы и бороться с серыми рынками", - написала Кравчук.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Апострофа": Украина или интересы одного человека: МВФ согласился помочь Украине при условии.

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