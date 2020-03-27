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МВФ сделал громкое заявление о переговорах с Украиной

пятница, 27 марта 2020, 14:46
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Международный валютный фонд и Украина достигли существенного прогресса в переговорах относительно новой программы финансирования.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, говорится на сайте кредитора.

Уточняется, что возможная сумма новой кредитной программы составит 5,5 млрд долларов.

"На этой неделе очень значительный прогресс был достигнут в обсуждениях с украинскими властями о новой программе расширенного финансирования (EFF)", - заявила директор фонда.

По ее словам, Украине необходимо выполнить как минимум два условия для получения кредитов – открыть рынок земли и защитить банковский сектор - вероятно, речь идет о гарантии сохранения "Приватбанка" в государственной собственности.

Также Георгиева допустила увеличение суммы кредитов, которые могут выдать Украине.

"Принятие законов об усовершенствовании банковского законодательства и по проведению земельной реформы позволило бы быстро двигаться в направлении завершения согласования окончательных параметров сделки с большим объемом финансирования, чем предполагалось ранее", - уточнила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина может получить новый транш помощи Международного валютного фонда (МВФ) уже в начале апреля, если завершит ряд запланированных реформ.

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