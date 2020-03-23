Глава Минздрава уходит в отставку: "слуга народа" сделал громкое заявление

В понедельник, 23 марта, глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявит о своей отставке.

Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Сегодня (23 марта - "Апостроф") министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал он, анонсировав, что вскоре расскажет "курьезную историю с подробностями".

Отметим, что также информацию об увольнении главы МОЗ подтвердил и депутат Алексей Гончаренко.

Как сообщал "Апостроф", министр здравоохранения Илья Емец заявил, что необходимым условием в случае пандемии коронавируса в Украине является введение режима ЧП. По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять рекомендации Минздрава.