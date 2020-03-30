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Когда Рада может принять "антиколомойский закон": источник назвал дату

понедельник, 30 марта 2020, 14:53
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"Антиколомойский" закон может быть принят Верховной Радой уже сегодня, 30 марта.

Рада готовится принять важные законы: онлайн трансляция заседания 30 марта

Как сообщили "Апострофу" ряд депутатов из разных политсил, для этого будет назначена отдельная внеочередная сессия.

"Она пройдет вечером. Точного времени на данный момент нет. Но законопроект, которым будет запрещена передача "Привата" Коломойскому, мы сегодня будем голосовать", - рассказал один из нардепов.

Напомним, что Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса и в случае отсутствия помощи от международных партнеров Украине угрожает падение экономики и дефолт.

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