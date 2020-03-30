Рада провалила голосование за министров экономики и здравоохранения

На внеочередном заседании Верховной Рады, 30 марта, нардепы не смогли назначить нового главу Минздрава и министра финансов, депутаты проголосовали против предложенных на рассмотрение кандидатур.

Об этом сообщает "Апостроф".

Нардепы не поддержала кандидатуру бывшего замминистра финансов Сергей Марченко на пост главы Министерства экономики и бывшего руководителя Одесской ОГА Максима Степанова на пост главы Минздрава.

Марченко поддержали 223 народных депутата, 91 - воздержался и один проголосовал против.

Также депутаты не поддержали Степанова на пост главы Минздрава.

Перед голосованием за новых кандидатов, Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку министра здравоохранения Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее, 29 марта, оба министра, Игорь Уманский и Илья Емец, написали заявления об отставке по собственному желанию. Также в этот день прошла встреча представителей парламентских фракций с возможными кандидатами на должности министров.