RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

22:20
Скандал с громкими обвинениями против Ермака: появилась реакция ГБР
21:01
Прячут голову в песок: уволенный Сивохо сделал эмоциональное заявление про Донбасс
20:59
Государство не имеет права бросать местные бюджеты наедине с пандемией: экс-нардеп Палатный высказался о проекте 3275
20:53
Погиб от пули снайпера: появились подробности обстрела позиций ВСУ на Донбассе
20:17
Под Полтавой произошло жуткое ДТП: много погибших, фото с места ЧП
19:57
Забрали паспорт: стало известно об интересном инциденте с женщиной и ребенком, эвакуированными с Бали
19:28
Украинцы с Бали, которых отправили на обсервацию, объявили голодовку: видео
19:01
Настя Каменских в пижаме подбодрила фанатов песней о карантине Lime
18:58
Родственники несут продукты: эксклюзивные фото и видео из обсервации украинцев в центре Киева
18:38
Соблазнительная Белла Хадид похвасталась отдыхом на солнце, но фейл с фотошопом заметили тут же Lime
18:28
Сауну заказывали? В сети показали фото и видео серьезного ЧП в Киеве
18:07
Привыкла к сельской работе: Джамала рассказала о детстве в Крыму Lime
Все новости

Скандал с громкими обвинениями против Ермака: появилась реакция ГБР

понедельник, 30 марта 2020, 22:20
переглянути новину українською

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из "Слуги народа" Гео Лероса, который обнародовал видео, где якобы брат главы ОП Андрея Ермака торгует государственными должностями.

Об этом сообщает Укринформ.

Уточняется, что бюро отреагировало на заявление Ермака и открыло дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц; вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия; превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора.

Как сообщал "Апостроф", ранее брат Ермака интересно ответил на громкие обвинения в коррупции.

Также всплыли фамилии фигурантов, замешанных в скандале с громкими обвинениями против Ермака.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус заразил более 750 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Точные тесты, биозащита и аппарат ИВЛ: как меценаты и церковь помогли медикам в борьбе с пандемией

По нарушителям начинают стрелять: как мир пытается остановить коронавирус, фото и видео

Остановить преступность в карантин: поможет ли комендант­ский час

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: