Тимошенко назвала закон о распродаже земли преступлением и пообещала вернуть украинцам их права

Дерзко и антиконституционно протянутый закон о распродаже земли - это преступление против Украины. С его помощью власти хотят лишить нынешнее и последующие поколения украинцев права не только на свои черноземы, но и на свою страну. Именно поэтому "Батькивщина" противодействовала и в дальнейшем будет этому противодействовать.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам внеочередного заседания Верховной Рады.

Лидер партии отметила, что "Батькивщина" будет делать все возможное, чтобы остановить решение властей распродать украинские черноземы в угоду иностранным спекулянтам.

"У нас есть стратегия, как мы будем возвращать украинскую землю людям. Мы с сегодняшнего дня начнем готовить обращение в Конституционный суд. Мы убеждены, что основываясь на ключевых документах Украины: Конституции, Декларации о государственном суверенитете, мы добьемся в суде признания этого закона неконституционным", - отметила Юлия Тимошенко.

Команда "Батькивщины", отметила политик, будет обращаться в НАПК, чтобы доказать и конфликт интересов при принятии антинародного закона.

"Председатель аграрного комитета руководит пятьюдесятью тысячами гектаров земли, а в соответствующем министерстве работают представители крупных корпоративных аграрных холдингов, которые были заинтересованы в принятии этого документа. За закон голосовали те, кто располагает большими объемами сельскохозяйственной земли. Это не просто мародерство - это коррупция высокого уровня. Мы вытащим все это на свет и покажем, как лоббизм сегодня разрушает интересы каждого украинца", - добавила Юлия Тимошенко.

Глава "Батькивщины" подчеркнула, что партия приложит все усилия, чтобы вернуть людям их землю и наказать всех, кто был причастен к властной афере.

"Мы не только вернем украинскую землю людям, но и привлечем к ответственности - не только политической, но и уголовной - каждого, кто стоял за этой аферой, начиная от президента Зеленского, руководителя комитета, и заканчивая каждым, кто к этому был причастен. Я убеждена, что Украина переживет эпидемии, кризис и эту предательскую, коррупционную власть. Мы сможем и обязательно исправим нашу жизнь. И вернем все, что в украинцев забрали за последние годы", - заверила Юлия Тимошенко.