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Аграрная партия оказалась в тройке лидеров на выборах в ОТГ

понедельник, 24 декабря 2018, 17:35

Аграрная партия Украины стала первой и единственной внепарламентской политической партией, одержавшей победу в выборах в объединенных территориальных общинах.

Об этом сообщает официальный сайт политической силы.

Как отметили в пресс-службе,наибольшую поддержку Аграрная партия получила в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской и Черкасской областях, что позволило политической силе занять третье место по Украине по общему количеству победителей.

Всего в избирательных округах от партии было выдвинуто около 1000 кандидатов на должности сельских, поселковых и городских голов и депутатов местных советов.

В борьбе за право защищать интересы граждан на местах кандидаты-аграрии оставили позади таких парламентских тяжеловесов, как Радикальная партия Олега Ляшко, Оппозиционный блок, Народный фронт, Самопомощь и тому подобное.

Однако, в политической силе не считают такой результат неожиданным.

Юрий Крутько

По словам главы аграриев Юрия Крутько, Аграрная партия является главным защитником интересов жителей сельской местности, поскольку активно поддерживает децентрализацию, развитие малого и среднего сельскохозяйственного предпринимательства, и в целом - возрождение украинского села. Поэтому, на выборах в ОТГ Аграрная Партия последние три года уверенно входит в тройку лидеров наряду с такими политическими силами, как БПП и "Батькивщина".

"Сегодня в обществе есть запрос на возрождение украинского села. Согласно результатам социологического исследования, проведенного летом, 60% украинских граждан желают поддержки и развития сельской местности. Без сомнений, в Аграрной партии достаточно опытных и профессиональных менеджеров, которые работали, работают и будут работать на благо своих общин", - так прокомментировал победу глава Аграрной партии Юрий Крутько.

В партии не отрицают, что имеют большие политические амбиции: на высокую поддержку избирателей рассчитывают и во время парламентских выборов в 2019 году.

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