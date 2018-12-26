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Выборы в ОТГ показали лидерство трех партий - эксперт

среда, 26 декабря 2018, 14:18

Политолог Вадим Карасев считает, что результаты выборов в ОТГ зацементировали постоянную тройку лидеров — БПП "Солидарность", "Батькивщина" и "Наш край".

Об этом онзаявил в комментарии журналистам.

"Если проанализировать все раунды выборов в громадах начиная с 2015 года, то прослеживается стойкая тенденция: закрепилась устойчивая тройка партий-лидеров плюс пару партий второго эшелона. По результатам выборов глав ОТГ в 2015-2018 гг. имеем "стабильную тройку" лидеров: БПП "Солидарность", "Батькивщина" и "Наш край". Устойчиво следуют за лидерами еще две партии – АПУ и УКРОП", — отметил Карасев.

По мнению политолога, это свидетельствует о нескольких факторах: наличие у лидеров и призеров выборов разветвленной региональной сети, которая адаптирована работать на низовом уровне, в "поле" громад, понятные и отвечающие ожиданиям избирателей программы и месседжи, отработанная схема проведения избирательных кампаний, реальные, а не технические претенденты на должности председателей объединенных громад.

"И если по БПП "Солидарность" и "Батькивщине" все понятно – "партия власти" и крупнейшая оппозиционная партия пытаются доказать свое первенство на местах, то "Наш край" стабильно в лидерах благодаря своей работе на местах", - считает политолог.

Резюмируя он отметил, что благодаря выборам в громадах выросли новые и пока непарламентские партии, как "Наш край" и УКРОП

"Заручившись стабильной поддержкой низовых избирателей, эти политсилы имеют все шансы пройти в новую ВР", — подытожил Карасёв.

Как сообщалось ранее, 23 декабря состоялись первые выборы депутатов и глав в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях.

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