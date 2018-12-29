Политолог назвал Тимошенко вероятной победительницей на выборах президента

Этот год стал годом Юлии Тимошенко как в политическом, так и в электоральном плане, поскольку только она способна стать альтернативой нынешней власти.

Об этом заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает "Обозреватель".

"Как Тимошенко это удалось? На самом деле, кроме нее в плане опытности и эффективности, никто не может составить серьезной конкуренции и альтернативы нынешней власти. И избиратели это понимают. Еще один момент: начиная с лета, Тимошенко провела серию общенациональных тематических форумов. Во время их проведения она обозначила ключевые элементы своей будущей программы и в случае ее победы — нового курса власти. В противоположность этому наши политики больше заняты поиском информационных поводов, а не путем смысловых вещей. Кроме того, нужно учитывать какое спокойствие проявила Тимошенко в ряде критических ситуаций. Несмотря на критику и сложные политические условия, ей удалось увеличить разрыв со вторым местом в рейтинге. Это заслуживает уважения, как сама Тимошенко, так и ее команда", — рассказал Карасев.

В то же время директор Института глобальных стратегий отметил, что хотя Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки, ее электоральный ресурс еще не исчерпан, что оставляет широкие возможности для наращивания поддержки.

"У лидера "Батькивщины" есть возможности для наращивания уровня поддержки. Во-первых, официальный старт кампании мобилизует электорат. Во-вторых, нужно учитывать тех избирателей, которые не определились. Часто они склонны поддерживать лидера гонки. Так что возможно, что часть неопределенных определится именно в пользу Тимошенко. На данном этапе, вероятной победительницей грядущих президентских выборов является именно Тимошенко. Здесь я солидарен с социологами, которые смоделировали несколько "версий" второго тура выборов... Но расслабляться рано. Ей нужно закреплять лидерство и не сбавлять темп", — резюмировал эксперт.