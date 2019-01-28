Ляшко собрался на автобусе объехать всю страну: фото

Украинцы во всех уголках страны вскоре могут увидеть автобус с Олегом Ляшко, а возможно, не только увидеть, но и прокатиться вместе с ним.

Об этом сообщает "Znaj.ua"

Отмечается, что Олег Ляшко - единственный кандидат в президенты, который разъезжает по Украине на том же транспорте, что и обычные люди.

Как известно, политик и раньше охотно подвозил бабушек в деревнях на своем авто. А в автобусе места хватит, чтобы прокатить полсела.

Выбор такого транспорта вполне объясним: он является наиболее близким к людям, как и сам кандидат. Ляшко планирует объехать на автобусе с надписью "Народный Президент" и своим изображением всю страну и добраться до самых отдаленных населенных пунктов.

Получив удостоверение кандидата в Президенты, прямо под Центризбиркомом Олег Ляшко сел в автобус и поехал на нем в Вышгород, разбираться с "левыми" платежками на газ, на которые ему пожаловались местные жители.