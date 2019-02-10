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Отправляют боевиков: в Украине сделали жесткое заявление по выборам

воскресенье, 10 февраля 2019, 08:59

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, на какие ухищрения идут кандидаты в президенты Украины в погоне за заветное кресло.

Об этом он написал в Facebook.

"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости! Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и.. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти.." – уверен он.

По словам министра, все происходящее вряд ли можно назвать политикой.

"Это не политика, и не избирательная компания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти. Стоит остановиться. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов. Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы", - утверждает он.

Аваков добавил, что украинцы заслуживают большего.

"Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!" – эмоционально заявил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, кто может стать "справедливым арбитром" на выборах в Украине.

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