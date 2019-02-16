РУС. | УКР.

суббота, 16 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

21:40
Где смотреть онлайн смешанную эстафету Кубка мира в Солт-Лейк-Сити: расписание трансляций
21:39
Нацотбор на Евровидение-2019: видео выступлений участников второго полуфинала
21:33
Не выдержал "идеальных" дорог: в Киеве произошло ЧП с троллейбусом
21:07
Мы не Россия: Порошенко эмоционально высказался о выборах в Украине
20:20
На Донбассе прогремел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие, фото
20:16
Группа KAZKA сорвала овации зала на Нацотборе на Евровидение-2019
19:51
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити
19:49
Тимошенко объяснила директору МВФ, почему цена на газ после выборов будет снижена минимум вдвое
19:38
На Донбассе прогремел взрыв: есть жертвы, фото с места ЧП
19:10
Придут настоящие морозы: синоптики рассказали о погоде на начало недели
18:40
В Питере произошел обвал здания университета: подробности и первые видео
18:21
Где смотреть онлайн Лион - Барселона: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мы не Россия: Порошенко эмоционально высказался о выборах в Украине

суббота, 16 февраля 2019, 21:07

Президент Петр Порошенко назвал свое главное достижение.

О нем он рассказал во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, отвечая на вопрос: "Победите ли вы на выборах?".

"Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В РФ все заранее знают ответ. И моим достижением в качестве президента является то, что никто сейчас не знает, кто победит в Украине. И это символ демократии", - сказал Порошенко.

В то же время он выразил убеждение, что достигнет "очень хорошего результата".

Как сообщал "Апостроф", ранее охрана Порошенко жестко поставила на место пропагандистов Путина. Также в Ровно при содействии Порошенко задержали опасного бандита.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля"

Претенденты, "техники" и пиарщики: кто и зачем идет в президенты Украины

Скандал с российскими наблюда­те­лями: почему это выгодно Украине и России

"Правильные" гинекологи и немного классики: как готовятся скупать голоса на выборах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: