Мы не Россия: Порошенко эмоционально высказался о выборах в Украине

Президент Петр Порошенко назвал свое главное достижение.

О нем он рассказал во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, отвечая на вопрос: "Победите ли вы на выборах?".

"Я президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В РФ все заранее знают ответ. И моим достижением в качестве президента является то, что никто сейчас не знает, кто победит в Украине. И это символ демократии", - сказал Порошенко.

В то же время он выразил убеждение, что достигнет "очень хорошего результата".

Как сообщал "Апостроф", ранее охрана Порошенко жестко поставила на место пропагандистов Путина. Также в Ровно при содействии Порошенко задержали опасного бандита.