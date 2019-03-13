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Зеленского хотят уничтожить: спикер "Зе!Команды" сделал резкое заявление

среда, 13 марта 2019, 06:29

Имидж Владимира Зеленского хотят уничтожить, но украинцы уже разобрались, как работает украинская политика и не верят политическим вбросам.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил политтехнолог и спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Народ уже настолько разбирается в том, что могут вылить на кандидата, что уже не реагирует на это. И видя, как система сегодня пытается уничтожить имидж Зеленского, все понимают, что если так против него сильно все борются, то значит не такой уж он и плохой. А если не такой плохой, то нужно его, видимо, поддерживать", - заявил Разумков.

Он также отметил несправедливость дискуссий относительно того, может ли вообще Зеленский претендовать на пост президента.

"У нас почему-то много дискутируют на тему того, а может быть Зеленский президентом или не может. А может быть крупный бизнесмен президентом или не может? А директор завода? А бывший партийный работник?" - спрашивает эксперт.

Он иронизирует, что украинским политикам в таком случае стоит поставить условия, при которых человек может иметь право быть политиком.

"Просто перечислили бы, что у тебя должен быть крупный бизнес, или ты должен быть в украинской политике минимум 20 лет, чтобы обрости коррупционными связями, отстроить разные пирамиды, заработать денег из бюджета себе и правнукам", - высказался Разумков.

Подробности читайте в материале: "Эффект Зеленского" меняет украинскую молодежь, которая раньше не ходила на выборы - Дмитрий Разумков.

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