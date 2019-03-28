Озвучен самый опасный сценарий выборов президента Украины

Избиратели Юлии Тимошенко могут не признать результатов предстоящих выборов президента Украины.

Такую точку зрения в интервью "Апострофу" выразил немецкий политолог, научный сотрудник Института Евро-Атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд.

"Больше всего сейчас переживаю, что стал возможным сценарий, при котором Порошенко выйдет во второй тур, но его разница с Юлией Тимошенко будет меньше или эквивалентна проценту, который получат Юрий Тимошенко и Юлия Литвиненко. Тогда могут появиться избиратели Юлии Тимошенко, которые могут не признать результат выборов", - сказал он.

По словам эксперта, такую ситуацию нельзя полностью исключить, так как она является действительно проблематичной.

Также Умланд прокомментировал возможные беспорядки со стороны Нацдружин и Нацкорпуса.

"Мне кажется, что все-таки Нацдружины или Нацкорпус не пойдут на эскалацию. А то, что они забросали администрацию президента плюшевыми поросятами – это даже неплохо. Но я не могу себе представить некий сценарий, в котором будет стычка, или, не дай Бог, применено оружие. Пока что этого не было, и я не могу представить, что это действительно будет", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Запад смотрит на Украину с удивлением, а Путин ждет победу одного из фаворитов - Андреас Умланд.